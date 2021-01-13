Анкара выступает за создание условий для сосуществования азербайджанцев и армян в Нагорном Карабахе без миротворцев - Эрдоган

Президенты Турции и России Реджеб Тайип Эрдоган и Владимир Путин в ходе телефонного разговора в среду обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

"Эрдоган в беседе с Путиным подчеркнул готовность Анкары внести вклад и поддержку усилий по обеспечению стабильности и мира в регионе. Президент Турции отметил, что Анкара выступает за формирование условий по сосуществованию азербайджанцев и армян в Нагорном Карабахе без наличия миротворцев и процесса мониторинга", - говорится в сообщении Администрации президента Турции.

"Достижение этой цели вновь покажет всему миру конструктивные результаты турецко-российского партнерства", - сказал Эрдоган.

Б.Рустамбеков