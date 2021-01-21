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ТЭК 21.01.2021 20:45

Нефть умеренно дешевеет на ожиданиях данных Минэнерго США о запасах, Brent - $55,99 за баррель

Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в четверг, трейдеры ждут данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:10 в четверг составляет $55,99 за баррель, что на $0,09 (0,16%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $53,14 за баррель, что на $0,1 (0,19%) ниже уровня на закрытие рынка в среду.

По словам аналитиков, давление на котировки в четверг оказывают опубликованные накануне данные о запасах в США Американского института нефти (API). Согласно им, запасы на прошлой неделе выросли на 2,56 млн баррелей.

Данные показали рост запасов впервые после трехнедельного снижения, отмечает финансовый директор Velandera Energy Маниш Радж, слова которого приводит MarketWatch.

Официальный доклад о запасах будет обнародован министерством энергетики США в пятницу в 20:00.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 15 января, на 2,5 млн баррелей. Запасы бензина в стране, как ожидается, выросли за неделю на 2,7 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.

Помимо этого, опасения, связанные с возможностью снижения мирового спроса на нефть, повышаются на фоне вспышек в Китае нового штамма коронавируса, ранее обнаруженного в Европе.

"Новые ограничительные меры в КНР оказывают давление на перспективы глобального спроса на нефть, поскольку китайский спрос был одним из главных драйверов улучшения фундаментальных факторов для нефтяного рынка", - говорит аналитик Third Bridge Питер МакНэлли, которого цитирует агентство Bloomberg.

Импорт нефти в Японию может упасть на 5-10% в 2021 году, если в стране сохранится текущая эпидемиологическая ситуация, считает президент Японской нефтяной ассоциации Цутому Сугимори, на которого ссылается S&P Global Platts.

В то же время, вступление Джо Байдена в должность президента США в среду сдерживает снижение нефтяных цен. Трейдеры надеются на то, что новый американский президент предоставит дополнительную поддержку экономике.

"Президент Байден также подтвердил свое стремление более решительно бороться с пандемией, что в перспективе также поддержит потребление нефти", - отмечают аналитики ANZ.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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