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Карабахский конфликт 30.01.2021 19:03

Гасанов и Фомин обсудили деятельность турецко-российского совместного мониторингового центра

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в субботу встретился с заместителем министра обороны России Александром Фоминым, прибывшим с визитом в страну для участия в церемонии открытия турецко-российского совместного мониторингового центра, сообщает минобороны.

"Гасанов подчеркнул, что дружественные отношения между главами двух государств определяют динамичное развитие отношений между странами во всех сферах, в частности, военного и военно-технического сотрудничества. Гасанов отметил, что вторая Карабахская война, вошедшая в историю как Отечественная война, завершилась славной победой азербайджанской армии, и наши земли были освобождены от оккупации в течение 44 дней", - отмечается в сообщении.

Гасанов выразил надежду на то, что совместный мониторинговый центр, развернутый на территории Агдамского района Азербайджана, осуществляя плодотворную деятельность, будет контролировать выполнение достигнутых договоренностей и внесет вклад в обеспечение долгосрочного мира в регионе.

В свою очередь, Фомин поблагодарил азербайджанскую сторону за проделанную работу и созданные условия для начала деятельности турецко-российского совместного центра в полном объеме.

"Фомин выразил уверенность в том, что центр, осуществляя деятельность по предназначению, справится с обязанностями и задачами, стоящими перед ним, обеспечит мир и стабильность в регионе", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили аспекты международной и региональной безопасности, текущее состояние сотрудничества в военной и военно-технической сферах, и перспективы развития отношений, а также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]