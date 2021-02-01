Минобороны РФ сообщает об освобождении двух военных Азербайджана, которых задержала СНБ Армении

Двое военнослужащих Азербайджана, которые были задержаны Службой нацбезопасности Армении, освобождены при помощи российских миротворцев, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.
"При посредничестве командования российского миротворческого контингента освобождены двое военнослужащих вооруженных сил Азербайджанской Республики, задержанные 30 января 2021 г. Службой национальной безопасности Республики Армения в районе населенного пункта Тех Сюникской области Республики Армения", - сообщили в военном ведомстве РФ.
"Для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении", - заявили в Минобороны.
В сообщении военного ведомства также говорится, что 30 января по просьбе азербайджанской стороны медицинский отряд спецназначения российского миротворческого контингента осуществил эвакуацию 16 заболевших азербайджанских военных из населенного пункта Ванк в Магавуз. Там они были переданы азербайджанским медикам.
"На двадцати семи наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения", - отмечается в сообщении Минобороны РФ.
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