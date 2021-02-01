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Карабахский конфликт 01.02.2021 20:37

Минобороны РФ сообщает об освобождении двух военных Азербайджана, которых задержала СНБ Армении

Двое военнослужащих Азербайджана, которые были задержаны Службой нацбезопасности Армении, освобождены при помощи российских миротворцев, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"При посредничестве командования российского миротворческого контингента освобождены двое военнослужащих вооруженных сил Азербайджанской Республики, задержанные 30 января 2021 г. Службой национальной безопасности Республики Армения в районе населенного пункта Тех Сюникской области Республики Армения", - сообщили в военном ведомстве РФ.

"Для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении", - заявили в Минобороны.

В сообщении военного ведомства также говорится, что 30 января по просьбе азербайджанской стороны медицинский отряд спецназначения российского миротворческого контингента осуществил эвакуацию 16 заболевших азербайджанских военных из населенного пункта Ванк в Магавуз. Там они были переданы азербайджанским медикам.

"На двадцати семи наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения", - отмечается в сообщении Минобороны РФ.

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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ВОЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]