Вице-премьеры РФ, Азербайджана и Армении обсудили вопросы восстановления экономики Карабаха

Трехсторонняя группа РФ, Азербайджана и Армении на уровне вице-премьеров в пятницу по видеосвязи обсудили ход восстановления экономических и транспортных связей в Нагорном Карабахе.

Как отмечается в сообщении пресс-службы правительства России, "в ходе заседания был рассмотрен ход совместной работы, вытекающей из реализации пункта 9 заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 года, а также пунктов 2, 3, 4 Заявления от 11 января 2021 года, и согласован график дальнейшей работы".