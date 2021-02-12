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Карабахский конфликт 12.02.2021 18:14

Вице-премьеры РФ, Азербайджана и Армении обсудили вопросы восстановления экономики Карабаха

Трехсторонняя группа РФ, Азербайджана и Армении на уровне вице-премьеров в пятницу по видеосвязи обсудили ход восстановления экономических и транспортных связей в Нагорном Карабахе.

Как отмечается в сообщении пресс-службы правительства России, "в ходе заседания был рассмотрен ход совместной работы, вытекающей из реализации пункта 9 заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 года, а также пунктов 2, 3, 4 Заявления от 11 января 2021 года, и согласован график дальнейшей работы".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]