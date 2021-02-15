Транспортные проекты в регионе принесут выгоду всем странам – президент Азербайджана

Транспортные проекты играют важную роль для долгосрочного развития региона, обеспечения стабильности и минимизации риска войны в Карабахе, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Мы предложили, что региональные транспортные проекты играют важную роль для долгосрочного развития, обеспечения стабильности и сведения к нулю риска войны и от этого выиграют все страны региона. Азербайджан (за счет реализации этих проектов – ИФ) соединяется с Нахчываном, Турцией. В то же время Россия может открыть железную дорогу в Армению», - сказал Алиев при посещении Лачинского района, освобожденного от армянской оккупации.
По его словам, эти проекты позволят России и Ирану иметь железнодорожное сообщение с Нахчываном.
«Между Турцией и Россией будет железнодорожная связь. То есть, все страны региона получат выгоду», - добавил президент Азербайджана.
Алиев подчеркнул, что запуск железной дороги Баку-Тбилиси-Карс позволил осуществлять по этой дороге грузоперевозки между Россией и Турцией. «Все это показатель нашей дальновидной политики. (…) это приводит к росту геополитической важности нашей страны, повышает экономическую мощь. Мы также получаем значительные финансовые доходы в качестве транзитной страны, в то же время это имеет важное значение для обеспечения стабильности и мира в регионе», - добавил глава государства.
А.Азизов
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