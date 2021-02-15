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Транспорт и связь 15.02.2021 14:41

Транспортные проекты в регионе принесут выгоду всем странам – президент Азербайджана

Транспортные проекты играют важную роль для долгосрочного развития региона, обеспечения стабильности и минимизации риска войны в Карабахе, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Мы предложили, что региональные транспортные проекты играют важную роль для долгосрочного развития, обеспечения стабильности и сведения к нулю риска войны и от этого выиграют все страны региона. Азербайджан (за счет реализации этих проектов – ИФ) соединяется с Нахчываном, Турцией. В то же время Россия может открыть железную дорогу в Армению», - сказал Алиев при посещении Лачинского района, освобожденного от армянской оккупации.

По его словам, эти проекты позволят России и Ирану иметь железнодорожное сообщение с Нахчываном.

«Между Турцией и Россией будет железнодорожная связь. То есть, все страны региона получат выгоду», - добавил президент Азербайджана.

Алиев подчеркнул, что запуск железной дороги Баку-Тбилиси-Карс позволил осуществлять по этой дороге грузоперевозки между Россией и Турцией. «Все это показатель нашей дальновидной политики. (…) это приводит к росту геополитической важности нашей страны, повышает экономическую мощь. Мы также получаем значительные финансовые доходы в качестве транзитной страны, в то же время это имеет важное значение для обеспечения стабильности и мира в регионе», - добавил глава государства.

А.Азизов

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ЖЕЛДОРОГА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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