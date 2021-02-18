Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0468 RUR   0.0231 GBR   2.3552 TRY   0.2436

Цена на нефть

17.02 $/bbl   WTI 61.14 1.09 Brent 64.34 0.99

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 18.02.2021 17:37

Эрдоган в разговоре с Путиным назвал успешной работу центра по мониторингу перемирия в Карабахе - турецкие СМИ

Участники разговора обсудили темы Сирии и Ливии Стамбул. 18 февраля. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным назвал успешной работу совместного центра по мониторингу за перемирием в Карабахе.

"Эрдоган в телефонном разговоре с Путиным сообщил, что Совместный центр успешно выполняет свою миссию и добавил, что необходимо приложить совместные усилия по всем вопросам для сохранения режима прекращения огня", - говорится в сообщении агентства "Анадолу".

Отмечается, что турецкий лидер предложил экспертам из Турции, РФ и Азербайджана обсудить улучшение состояния автомобильных и железных дорог в Нагорном Карабахе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, КАРАБАХ


Похожие новости


Путин и Эрдоган обсудили усилия по урегулированию в Карабахе - пресс-служба Кремля Транспортные проекты в регионе принесут выгоду всем странам – президент Азербайджана РФ остается ведущим рынком сбыта овощей и фруктов из Турции Медведев: Турция - наш очень важный партнер и очень близкая страна для Азербайджана, этот фактор невозможно не учитывать Центр по мониторингу перемирия в Карабахе начнет работу 30 января, заявляют в Анкаре Турция отправила в Россию первый экспортный поезд с бытовой техникой по ж/д Баку-Тбилиси-Карс

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]