Эрдоган в разговоре с Путиным назвал успешной работу центра по мониторингу перемирия в Карабахе - турецкие СМИ

Участники разговора обсудили темы Сирии и Ливии Стамбул. 18 февраля. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным назвал успешной работу совместного центра по мониторингу за перемирием в Карабахе.

"Эрдоган в телефонном разговоре с Путиным сообщил, что Совместный центр успешно выполняет свою миссию и добавил, что необходимо приложить совместные усилия по всем вопросам для сохранения режима прекращения огня", - говорится в сообщении агентства "Анадолу".

Отмечается, что турецкий лидер предложил экспертам из Турции, РФ и Азербайджана обсудить улучшение состояния автомобильных и железных дорог в Нагорном Карабахе.