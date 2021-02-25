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Бизнес и законодательство 25.02.2021 20:35

Signify к маю завершит проекты по системам освещения в 3 городах Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил удовлетворение сотрудничеством с компанией Signify (бывшая "Philips Lighting") и заинтересованность в реализации новых проектов, в том числе на освобожденных территориях в Карабахе.

Алиев в четверг в формате видеоконференции провел встречу с главным исполнительным директором Signify Эриком Рондолатом.

Президент, в частности, выразил удовлетворение реализацией компанией Signify проектов по улучшению системы освещения в трех городах Азербайджана - Баку, Сумгайыте и Шамахы. По его словам, реализация этих проектов привела к экономии электроэнергии.

Рондолат, в свою очередь, отметил, что проекты в Баку, Сумгайыте и Шамахы, будут завершены к концу апреля текущего года. Он также добавил, что компания заинтересована в реализации новых проектов в Азербайджане. В частности, он коснулся вопроса развития освобожденных от оккупации территорий.

Алиев, касаясь проектов на освобожденных территориях, подчеркнул, что Азербайджан планирует в Карабахе создать самую современную инфраструктуру, включая систему "умных городов" и "умных сел".

"Процесс уже начался. Поэтому будет прекрасная возможность для сотрудничества между нашими профильными структурами и международными компаниями. По этой причине я с нетерпением жду продолжения нашего сотрудничества и реализации первого проекта в самом ближайшем будущем. Это будет очень хорошим показателем нашего сотрудничества", - подчеркнул Алиев.

Х.Насирзаде


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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, SIGNIFY, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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