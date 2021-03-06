Автобус с гражданами Украины упал с моста в Польше, шесть человек погибли, более 30 ранены

Шестеро украинцев погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Польше, сообщил представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
"Польша: вблизи г.Кашице рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. 6 граждан Украины погибли, 15 госпитализированы", - написал дипломат в твиттере в субботу утром.
По данным польских СМИ, трагедия произошла на автостраде А4 в Подкарпатье. В районе села Луткув близ Ярослава автобус с украинскими регистрационными номерами упал с виадука в канаву - 6 человек погибли, 34 получили ранения, сообщает RMF FM. В автобусе было 57 человек. Все они граждане Украины.
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