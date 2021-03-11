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ТЭК 11.03.2021 20:37

Полное энергоснабжение Карабаха будет обеспечено к 2022г - Алиев

Власти Азербайджана планируют до конца 2021 года обеспечить стопроцентное энергоснабжение Карабахского региона, заявил президент Ильхам Алиев.

«В настоящее время наша основная цель заключается в восстановлении освобожденных территорий. Предстоит восстановить свыше 10 тыс. кв. км территории. Работы в этом направлении уже начались: началось строительство международного аэропорта, прокладываются автомагистрали, железнодорожные линии. До конца текущего года мы намерены добиться 100%-го энергоснабжения всего Карабахского региона. Кроме того, у нас есть и много других планов», - сказал Алиев в четверг, принимая нового президента Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рино-Бассо в видео-формате.

Глава государства отметил, что Азербайджан в этих вопросах рассчитывает на сотрудничество с ЕБРР.

Алиев напомнил, что освобожденные от армянской оккупации территории объявлены «зеленой зоной», на которых планируется использование энергии за счет возобновляемых источников – солнца, ветра, воды.

«У нас имеется хороший опыт работы с крупными энергетическими компаниями. Кстати говоря, ЕБРР участвует в финансировании подобных инвестиционных проектов, и мы надеемся, что аналогичный опыт будет применен и на освобожденных территориях, поскольку этот регион с точки зрения ВИЭ имеет большой потенциал», - сказал Алиев.

Н.Аббасова

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КАРАБАХ, ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]