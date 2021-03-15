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Карабахский конфликт 15.03.2021 22:20

Алиев посетил Физулинский и Ходжавендский районы в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник посетил Физулинский и Ходжавендский районы, сообщает официальный сайт главы государства.

В поездке главу государства сопровождали первая леди Мехрибан Алиевой и их дочь Лейла Алиева.

Х.Насирзаде


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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КАРАБАХ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]