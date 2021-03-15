Алиев посетил Физулинский и Ходжавендский районы в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник посетил Физулинский и Ходжавендский районы, сообщает официальный сайт главы государства.
В поездке главу государства сопровождали первая леди Мехрибан Алиевой и их дочь Лейла Алиева.
Х.Насирзаде
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