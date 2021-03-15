Алиев посетил Физулинский и Ходжавендский районы в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник посетил Физулинский и Ходжавендский районы, сообщает официальный сайт главы государства.

В поездке главу государства сопровождали первая леди Мехрибан Алиевой и их дочь Лейла Алиева.

Х.Насирзаде