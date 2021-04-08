Мины являются «самой большой проблемой», замедляющие восстановление Карабаха – Алиев

Мины являются самой большой проблемой, замедляющие восстановление Карабаха, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Оккупант изгнан с наших земель и сейчас время восстановления. Однако, это займет время, так как самой большой проблемой являются мины. После окончания войны (в Карабахе – ИФ) у нас десятки погибших, в том числе погибших в результате подрыва на минах», - сказал Алиев в четверг в Баку, принимая генсека Организации исламского сотрудничества Юсефа Бин Ахмеда аль-Усаймина.
Алиев отметил, что Армения до сих пор не передала Азербайджану карту минных полей. «Это еще одно военное преступление, так как они обязаны были это сделать (передать карты минных полей – ИФ)», - подчеркнул он.
Глава государства добавил, что Азербайджан, со своей стороны, предпринимает необходимые меры. «Идет процесс очистки территорий от мин. Мы уже планируем работы по реконструкции. Готовятся генпланы городов, сел (в Карабахе – ИФ). Мы бы хотели видеть наших братьев из Исламского мира в процессе восстановления», - добавил президент Азербайджан.
Алиев подчеркнул, что итогом войны в Карабахе осенью 2020 года стало то, что Азербайджан «восстановил справедливость».
Р.Ахмедов
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