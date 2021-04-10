Эрдоган и Зеленский подтвердили стратегическое партнерство Турции и Украины

Президенты Турции и Украины Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский на встрече в Стамбуле подтвердили курс на укрепление стратегического партнерства между двумя странами.

"После встречи с президентом Зеленским Турция и Украина еще больше укрепили стратегическое партнерство", - заявил Эрдоган на пресс-конференции, обещав оказывать всестороннюю поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины.

"Мы верим в то, что нынешний кризис (на востоке Украины) должен быть решен дипломатическим путем на основе территориальной целостности Украины и норм международного права", - добавил турецкий лидер.

Зеленский, в свою очередь, указал, что основой стратегического партнерства между странами является оборонная промышленность.

Зеленский прибыл в Стамбул на встречу стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.