Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0237 RUR   0.0221 GBR   2.3347 TRY   0.2087

Цена на нефть

08.04 $/bbl   WTI 59.60 -0.17 Brent 63.20 0.04

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 11.04.2021 09:16

Главы оборонных ведомств Украины и Турции обсудили сотрудничество в военной сфере

Министры обороны Украины Андрей Таран и Турции Хулуси Акар обсудили вопросы сотрудничества в военной сфере, а также перспективы членства Украины в НАТО, сообщает украинское оборонное ведомство.

В рамках участия в заседании Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой Республикой состоялась двусторонняя встреча, руководители оборонных ведомств двух государств отдельно обсудили вопросы развития двусторонних отношений в сфере военно-технического сотрудничества, следует из сообщения, размещенного на сайте ведомства.

"Во время разговора (стороны - ИФ) подробно коснулись хода реализации контрактов, подписанных в декабре прошлого года, по строительству кораблей класса "корвет", поставки беспилотных авиационных комплексов Bayraktar и боеприпасов, а также возможностей по развитию дальнейших проектов, в частности в авиационной отрасли", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Таран также проинформировал турецкую сторону о "перекидывании Россией подразделений с вооружением и военной техникой к государственной границе Украины".

Кроме того, были подняты вопросы развития военно-политического диалога между Киевом и Анкарой, в частности в рамках Стратегического совета высокого уровня, а также формате "Квадрига".

В свою очередь Акар подчеркнул заинтересованность в развитии более тесного сотрудничества между Украиной и НАТО, приобретении Киевом полноправного членства в альянсе в будущем.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ТУРЦИЯ, МИНОБОРОНЫ, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Эрдоган высказался за урегулирование конфликта в Донбассе через диалог Ермак: Встреча Зеленского и Эрдогана проходит тет-а-тет, обсуждают Донбасс, Крымскую платформу и двустороннее сотрудничество Зеленский прибыл в Турцию с рабочим визитом Премьер Украины и Эрдоган обсудили вопросы торгово-экономического и энергетического сотрудничества Украина ищет площадку для предприятия по производству турецких БПЛА Bayraktar Киев и Анкара подписали документы о сотрудничестве в военной сфере

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]