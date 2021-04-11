Главы оборонных ведомств Украины и Турции обсудили сотрудничество в военной сфере

Министры обороны Украины Андрей Таран и Турции Хулуси Акар обсудили вопросы сотрудничества в военной сфере, а также перспективы членства Украины в НАТО, сообщает украинское оборонное ведомство.
В рамках участия в заседании Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой Республикой состоялась двусторонняя встреча, руководители оборонных ведомств двух государств отдельно обсудили вопросы развития двусторонних отношений в сфере военно-технического сотрудничества, следует из сообщения, размещенного на сайте ведомства.
"Во время разговора (стороны - ИФ) подробно коснулись хода реализации контрактов, подписанных в декабре прошлого года, по строительству кораблей класса "корвет", поставки беспилотных авиационных комплексов Bayraktar и боеприпасов, а также возможностей по развитию дальнейших проектов, в частности в авиационной отрасли", - сказано в сообщении.
Отмечается, что Таран также проинформировал турецкую сторону о "перекидывании Россией подразделений с вооружением и военной техникой к государственной границе Украины".
Кроме того, были подняты вопросы развития военно-политического диалога между Киевом и Анкарой, в частности в рамках Стратегического совета высокого уровня, а также формате "Квадрига".
В свою очередь Акар подчеркнул заинтересованность в развитии более тесного сотрудничества между Украиной и НАТО, приобретении Киевом полноправного членства в альянсе в будущем.
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