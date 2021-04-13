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Карабахский конфликт 13.04.2021 13:42

Военные России и Азербайджана ведут плотный диалог - Песков об обломках "Искандеров" в Карабахе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с письмом азербайджанского лидера Ильхама Алиева об обнаружении обломков ракет "Искандер- М" в Карабахе заявил, что Москва и Баку по военной линии обсуждают "соответствующие вопросы".

"По линии военных осуществляется плотный диалог, в ходе которого обсуждаются все соответствующие вопросы", - сказал Песков журналистам во вторник, комментируя письмо Алиева.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ВОЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]