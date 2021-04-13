Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с письмом азербайджанского лидера Ильхама Алиева об обнаружении обломков ракет "Искандер- М" в Карабахе заявил, что Москва и Баку по военной линии обсуждают "соответствующие вопросы".

"По линии военных осуществляется плотный диалог, в ходе которого обсуждаются все соответствующие вопросы", - сказал Песков журналистам во вторник, комментируя письмо Алиева.