Отношениям между Азербайджаном и Беларусью не может помешать ни одна пандемия – Лукашенко

Двусторонним отношениями Азербайджана и Беларуси не может помешать ни одна пандемия, заявил президент Беларуси Александра Лукашенко.

«Наверное, наша встреча в какой-то степени прозвучит рефреном на фоне этих всех событий: пандемии и прочего. Но истинные друзья не откладывают в долгий ящик те мероприятия, которые нужно провести вовремя. Помешать этому не может ни одна пандемия», - сказал Лукашенко в среду в Баку на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на БЕЛТА.

Белорусский президент также подчеркнул успешную диверсификацию экономически-политического двустороннего сотрудничества.

«Мы никому не мешаем и нам никто старается не мешать. Потому что, если ты хочешь что-то сделать, то трудно этому помешать. Что касается наших политических отношений, трудно сказать, чего нам не хватает. У нас блестящие отношения. И я этим всегда горжусь. Мы восстановили самые теплые отношения со времен Советского Союза по всем направлениям», - подчеркнул Лукашенко.

Он также отметил, что товарооборот между Беларусью и Азербайджаном по итогам 2020 года приблизился к $0,5 млрд. «Это хороший результат с точки зрения динамики», - сказал Лукашенко.

Х.Насирзаде