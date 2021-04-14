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Внешняя политика 14.04.2021 12:27

Отношениям между Азербайджаном и Беларусью не может помешать ни одна пандемия – Лукашенко

Двусторонним отношениями Азербайджана и Беларуси не может помешать ни одна пандемия, заявил президент Беларуси Александра Лукашенко.

«Наверное, наша встреча в какой-то степени прозвучит рефреном на фоне этих всех событий: пандемии и прочего. Но истинные друзья не откладывают в долгий ящик те мероприятия, которые нужно провести вовремя. Помешать этому не может ни одна пандемия», - сказал Лукашенко в среду в Баку на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на БЕЛТА.

Белорусский президент также подчеркнул успешную диверсификацию экономически-политического двустороннего сотрудничества.

«Мы никому не мешаем и нам никто старается не мешать. Потому что, если ты хочешь что-то сделать, то трудно этому помешать. Что касается наших политических отношений, трудно сказать, чего нам не хватает. У нас блестящие отношения. И я этим всегда горжусь. Мы восстановили самые теплые отношения со времен Советского Союза по всем направлениям», - подчеркнул Лукашенко.

Он также отметил, что товарооборот между Беларусью и Азербайджаном по итогам 2020 года приблизился к $0,5 млрд. «Это хороший результат с точки зрения динамики», - сказал Лукашенко.

Х.Насирзаде

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ПРЕЗИДЕНТ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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