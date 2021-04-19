Нефть стабильна после скачка на прошлой неделе, Brent - $66,73 -за баррель

Цены на нефть эталонных марок слабо меняются в ходе торгов в понедельник после максимального с начала марта скачка по итогам прошлой недели.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:40 в понедельник составляет $66,73 за баррель, что на $0,04 (0,06%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $63,18 за баррель, что на $0,05 (0,08%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии.

Позитивные прогнозы спроса на нефть в 2021 году от Международного энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК, а также данные о снижении запасов нефти в США на прошлой неделе нивелируют опасения относительно роста заболеваемости коронавирусом в некоторых странах, таких как Индия, пишет Trading Economics.

Как сообщалось, в Индии пятый день подряд было зафиксировано более 200 тыс. новых случаев заражения за сутки. Тем временем прирост случаев COVID-19 в мире на прошлой неделе стал рекордным, превысив 5,2 млн случаев, несмотря на вакцинацию.

За прошлую неделю Brent подорожала на 6,1%, WTI - на 6,4%, свидетельствуют данные Dow Jones. Это максимальный недельный подъем с начала марта, отмечают аналитики Saxo Bank.

"Вырвавшись из долгой консолидации, нефть Brent сейчас постарается продолжить начатое и закрепиться в новом диапазоне от $65 до $70 за баррель - вряд ли она сможет подняться выше, пока мы не справимся с нынешней вспышкой заболеваемости (коронавирусом - ИФ)", - пишет глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен.

Среди потенциальных угроз для роста нефтяных цен Хансен также указывает на возможность наращивания добычи в США и возобновление переговоров по ядерной программе Ирана.

В то же время эксперты JPMorgan ожидают подъема стоимости Brent до $70 за баррель уже в мае, рассчитывая на увеличение спроса в США.



