У России нет планов приобрести у Турции ударные беспилотники (БПЛА) "Байрактар", сообщили "Интерфаксу" в среду в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.
"Россия на сегодняшний день не рассматривает вопрос закупки у Турции беспилотных летательных аппаратов "Байрактар", так как обладает собственными БПЛА подобного класса "Орион", которые поставляются как в российские Вооруженные силы, так и на экспорт", - сказала агентству пресс-секретарь ФСВТС РФ Валерия Решетникова.
20 апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что сделка по продаже Украине боевых беспилотников не направлена против России. При этом он заявил о готовности Анкары обсудить поставки Москве оборонной продукции Турции.
"Да, мы продаем, когда есть спрос. Эта сделка не направлена против России. Если Россия нуждается в продукции нашей оборонной промышленности, то мы готовы обсудить это", - заявил Чавушоглу в эфире Haberturk.
Чавушоглу заявил, что Турция продолжает переговоры с Россией о покупке новой партии российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
Как сообщал "Интерфакс", по официальным данным на вооружении российской армии есть разведывательные беспилотники, например, "Элерон-3", "Леер", "Орлан-10", "Форпост" (лицензионная копия израильского "Searcher 2") и др.
21 декабря 2020 года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Вооруженные силы получили первые ударные БПЛА средней дальности - "Иноходец" (также известен как "Орион") и "Форпост".
Ранее сообщалось об опытной эксплуатации в войсках БПЛА "Корсар", разработанного рыбинским КБ "Луч" и малоразмерных "дронов-камикадзе" КУБ-БЛА и "Ланцет" разработки "Калашникова".
Среди тяжелых ударных беспилотников в наиболее продвинутой стадии находятся работы по 20-тонному беспилотнику "Охотник" разработки компании "Сухой" и БПЛА "Альтиус" массой 6 тонн (Уральский завод гражданской авиации, УЗГА).
В ходе обострения нагорнокарабахского конфликта осенью 2020 года активно применялись различные типы беспилотников - эту специфику боевых действий СМИ назвали "войной дронов". Тогда как Армения использовала только разведывательные аппараты, Азербайджан также применял ударные БПЛА, в основном израильского и турецкого производства, в том числе "дроны-камикадзе" (барражирующие боеприпасы).
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