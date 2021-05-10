Алиев о статусе Карабаха: В Азербайджане этого не будет

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вопрос статуса Карабаха является неактуальным.

"Некоторые политики говорят о статусе несуществующей структуры - Нагорного Карабаха. Еще раз хочу повторить: если кто-то хочет предоставить статус армянам, проживающим на нашей территории, я не возражаю, но пусть они у себя в стране подберут для них хорошее место. Эти места давно захвачены армянской диаспорой, хотят пусть дают им там автономию или независимость", сказал Алиев в интервью государственному телеканалу AzTV.

По его словам, "но в Азербайджане этого не будет".

"Поэтому хочу им посоветовать - не нервируйте нас и не надо говорить о каком-то статусе или конфликте, чтобы не вносить напряжение в наши отношения. Если они будут (делать такие заявления - ИФ), то получат ответ", - добавил президент Азербайджана.

А.Азизов