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Карабах 10.05.2021 18:46

Алиев о статусе Карабаха: В Азербайджане этого не будет

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вопрос статуса Карабаха является неактуальным.

"Некоторые политики говорят о статусе несуществующей структуры - Нагорного Карабаха. Еще раз хочу повторить: если кто-то хочет предоставить статус армянам, проживающим на нашей территории, я не возражаю, но пусть они у себя в стране подберут для них хорошее место. Эти места давно захвачены армянской диаспорой, хотят пусть дают им там автономию или независимость", сказал Алиев в интервью государственному телеканалу AzTV.

По его словам, "но в Азербайджане этого не будет".

"Поэтому хочу им посоветовать - не нервируйте нас и не надо говорить о каком-то статусе или конфликте, чтобы не вносить напряжение в наши отношения. Если они будут (делать такие заявления - ИФ), то получат ответ", - добавил президент Азербайджана.

А.Азизов


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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КАРАБАХ, СТАТУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]