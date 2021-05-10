Баку и Москва ведут диалог по вопросу выпуска вакцины «Спутник V» в Азербайджане - Лавров

Госструктуры России и Азербайджана ведут предметный диалог по вопросу выпуска вакцины "Спутник V" на территории республики, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Наши соответствующие ведомства ведут предметный разговор для того, чтобы наладить в Азербайджане (...) производство этой вакцины", - сказал Лавров.

"Хочу подчеркнуть наше искреннее желание обеспечить более эффективное взаимодействие по борьбе с коронавирусной инфекцией. Буквально на днях пришла в Азербайджан первая партия вакцины "Спутник V". В этом месяце ожидается еще более значительная партия", - отметил он.