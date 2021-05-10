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Внешняя политика 10.05.2021 23:18

Баку и Москва ведут диалог по вопросу выпуска вакцины «Спутник V» в Азербайджане - Лавров

Госструктуры России и Азербайджана ведут предметный диалог по вопросу выпуска вакцины "Спутник V" на территории республики, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Наши соответствующие ведомства ведут предметный разговор для того, чтобы наладить в Азербайджане (...) производство этой вакцины", - сказал Лавров.

"Хочу подчеркнуть наше искреннее желание обеспечить более эффективное взаимодействие по борьбе с коронавирусной инфекцией. Буквально на днях пришла в Азербайджан первая партия вакцины "Спутник V". В этом месяце ожидается еще более значительная партия", - отметил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ВАКЦИНА, ВЫПУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]