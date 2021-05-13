Байрамов и Лавров обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Министры обменялись мнениями по поводу напряженности на азербайджано-армянской границе.Стороны подчеркнули важность урегулирования любой напряженности политическими и дипломатическими средствами», - сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Министры в ходе беседы подчеркнули необходимость выполнения трехсторонних заявлений для обеспечения мира в регионе.

Н.Аббасова