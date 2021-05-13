Азербайджан считает неадекватной реакцию Армении на процессы по согласованию госграницы - МИД

МИД Азербайджана считает неадекватной реакцию Еревана на процессы по согласованию азербайджано-армянской границы, призывает власти Армении не использовать ситуацию в предвыборных внутриполитических целях.

«Согласно трехстороннему заявлению, подписанному 10 ноября 2020 года, в Кельбаджарском и Лачинском районах Азербайджана, находящихся на границе с Арменией, идет процесс размещения пограничных сил Азербайджана. Этот процесс носит обычный режим и осуществляется систематически», - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что Азербайджан и Армения определяют линию границы и данный процесс осуществляется на основании карт, имеющихся у сторон. Учитывая, что после восстановления независимости у двух стран по известным причинам не было полноценной государственной границы, то у сторон, естественно, могут быть различные мнения по техническим процессам.

«Поэтому удивляет неадекватная реакция армянской стороны на этот процесс, а также сделанные ею провокационные заявления. Считаем недопустимым использование этого вопроса официальными лицами в Армении в предвыборных внутриполитических целях», - подчеркивает МИД Азербайджана.

Ведомство отмечает, что руководство Государственной пограничной службы Азербайджана 12 мая было командировано в регион, в настоящее время между пограничниками ведутся переговоры и предпринимаются меры для нормализации ситуации.

«Мы рекомендуем военно-политическим кругам Армении принять реальность пограничного режима на азербайджано-армянской границе вдоль Зангиланского, Губадлинского, Лачинского и Кельбаджарского районов Азербайджана и не напрягать безосновательно напряженность в регионе. Любые вопросы должны и будут решаться посредством двусторонних контактов», - говорится в заявлении.

МИД подчеркивает, что Азербайджан, со своей стороны привержен устранению напряженности в регионе и призывает предпринять соответствующие шаги в этом направлении.

А.Азизов