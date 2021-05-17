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Регион 17.05.2021 22:25

Российские специалисты изучат ситуацию с COVID-19 в Турции и перспективы возобновления авиасообщения

Россия направит в Турцию специалистов для изучения ситуации с эпидемиологической безопасностью на курортах и перспектив возобновления авиасообщения, сообщил аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам ее встречи в Москве с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем.

"Для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения стороны договорились о проведении консультаций между Роспотребнадзором и ответственными ведомствами Турции, а также о визите в Турцию российской делегации, в состав которой войдут представители компетентных органов исполнительной власти и отраслевого сообщества", - говорится в сообщении аппарата вице-премьера.

Авиасообщение с Турцией было приостановлено с 15 апреля по 1 июня из-за сложной ситуации с коронавирусом в этой стране.

В аппарате сообщили, что главной темой прошедшей встречи стала возможность восстановления авиационного сообщения и активного туристического потока между странами.

"Турция - одно из наиболее популярных и любимых направлений отдыха россиян. Вместе с тем безусловным приоритетом остается обеспечение безопасности жизни и здоровья российских граждан", - отметила Голикова.

По ее словам, вопрос о возобновлении авиарейсов и туризма будет решаться на основе утвержденных Оперативным штабом критериев оценки санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом уровня заболеваемости в Турции и России.

Кроме того, в рамках визита российских специалистов в Турцию "будет произведен осмотр туристических объектов на предмет принятых мер безопасности".

На встрече также было принято решение о разработке совместного плана действий, в котором, в том числе, будут определены условия возобновления взаимных туристических поездок, что позволит обеспечить охрану здоровья российских туристов на курортах Турции.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ЭПИДСИТУАЦИЯ, ИЗУЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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