Президент Азербайджана и глава МИД Ирана на переговорах в Баку обсудили напряженность на азербайджано-армянской границе - посольство Ирана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава МИД Ирана Мохаммед Джавад Зариф на переговорах во вторник в Баку обсудили напряженность на азербайджано-армянской границе, сообщает посольство Ирана в Баку.

"Президент Азербайджана и глава МИД Ирана обсудили текущую ситуацию в регионе после прекращения огня между Азербайджаном и Арменией, напряженность на азербайджано-армянской границе, коммуникационные коридоры, железнодорожные коммуникации между Азербайджаном, Ираном и Арменией", - подчеркивает посольство.

Кроме этого, обсуждалась реализация инициатив в рамках шестистороннего сотрудничества в регионе (Азербайджан, Армения, Грузия, Турция, Россия и Иран) и другие вопросы.

Дипмиссия подчеркивает, что на встрече также обсуждалось участие Ирана в разминировании освобожденных территорий Азербайджана в Карабахе и в восстановлении в этом регионе.

"Президент Азербайджана и глава МИД Ирана также обсудили двусторонние отношения, совместные экономические проекты, отметили расширение и углубление двусторонних отношений за последние годы", - отмечает посольство Ирана в Азербайджане.

A.Aзизов