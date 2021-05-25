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Регион 25.05.2021 12:58

Президент Азербайджана и глава МИД Ирана на переговорах в Баку обсудили напряженность на азербайджано-армянской границе - посольство Ирана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава МИД Ирана Мохаммед Джавад Зариф на переговорах во вторник в Баку обсудили напряженность на азербайджано-армянской границе, сообщает посольство Ирана в Баку.

"Президент Азербайджана и глава МИД Ирана обсудили текущую ситуацию в регионе после прекращения огня между Азербайджаном и Арменией, напряженность на азербайджано-армянской границе, коммуникационные коридоры, железнодорожные коммуникации между Азербайджаном, Ираном и Арменией", - подчеркивает посольство.

Кроме этого, обсуждалась реализация инициатив в рамках шестистороннего сотрудничества в регионе (Азербайджан, Армения, Грузия, Турция, Россия и Иран) и другие вопросы.

Дипмиссия подчеркивает, что на встрече также обсуждалось участие Ирана в разминировании освобожденных территорий Азербайджана в Карабахе и в восстановлении в этом регионе.

"Президент Азербайджана и глава МИД Ирана также обсудили двусторонние отношения, совместные экономические проекты, отметили расширение и углубление двусторонних отношений за последние годы", - отмечает посольство Ирана в Азербайджане.

A.Aзизов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ИРАН, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]