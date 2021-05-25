Президент Азербайджана и глава МИД Ирана на переговорах в Баку обсудили напряженность на азербайджано-армянской границе - посольство Ирана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава МИД Ирана Мохаммед Джавад Зариф на переговорах во вторник в Баку обсудили напряженность на азербайджано-армянской границе, сообщает посольство Ирана в Баку.
"Президент Азербайджана и глава МИД Ирана обсудили текущую ситуацию в регионе после прекращения огня между Азербайджаном и Арменией, напряженность на азербайджано-армянской границе, коммуникационные коридоры, железнодорожные коммуникации между Азербайджаном, Ираном и Арменией", - подчеркивает посольство.
Кроме этого, обсуждалась реализация инициатив в рамках шестистороннего сотрудничества в регионе (Азербайджан, Армения, Грузия, Турция, Россия и Иран) и другие вопросы.
Дипмиссия подчеркивает, что на встрече также обсуждалось участие Ирана в разминировании освобожденных территорий Азербайджана в Карабахе и в восстановлении в этом регионе.
"Президент Азербайджана и глава МИД Ирана также обсудили двусторонние отношения, совместные экономические проекты, отметили расширение и углубление двусторонних отношений за последние годы", - отмечает посольство Ирана в Азербайджане.
A.Aзизов
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