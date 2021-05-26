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Внешняя политика 26.05.2021 00:15

Армения, распространяя лживую информацию о ситуации на границе, стремится к эскалации напряженности – МИД Азербайджана

МИД Азербайджана призывает Армению отказаться от политики эскалации напряженности на границе и применять конструктивный подход для решения всех разногласий.

«Распространенная армянской стороной информация о том, что якобы азербайджанские военные обстреляли позиции ВС Армении на границе, является лживой», - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Ведомство отмечает, что Армения, распространяя лживую информацию, пытается скрыть инциденты в своих вооруженных силах и целенаправленно дестабилизировать ситуацию на пограничном пункте.

«Хотим отметить, что ситуация на азербайджано-армянской границе стабильная и находится под контролем. Призываем Армению отказаться от эскалации напряженности лживыми заявлениями, для решения этих и других вопросов, по которым имеются различные мнения у сторон, вести конструктивные переговоры», - подчеркивает МИД Азербайджана.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, АРМЕНИЯ, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]