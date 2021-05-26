Армения, распространяя лживую информацию о ситуации на границе, стремится к эскалации напряженности – МИД Азербайджана

МИД Азербайджана призывает Армению отказаться от политики эскалации напряженности на границе и применять конструктивный подход для решения всех разногласий.
«Распространенная армянской стороной информация о том, что якобы азербайджанские военные обстреляли позиции ВС Армении на границе, является лживой», - говорится в заявлении МИД Азербайджана.
Ведомство отмечает, что Армения, распространяя лживую информацию, пытается скрыть инциденты в своих вооруженных силах и целенаправленно дестабилизировать ситуацию на пограничном пункте.
«Хотим отметить, что ситуация на азербайджано-армянской границе стабильная и находится под контролем. Призываем Армению отказаться от эскалации напряженности лживыми заявлениями, для решения этих и других вопросов, по которым имеются различные мнения у сторон, вести конструктивные переговоры», - подчеркивает МИД Азербайджана.
А.Азизов
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