Турция надеется на скорое возобновление авиасообщения с Россией

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара рассчитывает на скорое возобновление авиасообщения с Россией.

"Россия заявила, что решение об ограничении полетов полностью связано с вирусом. В конце концов, сейчас количество зараженных снизилось, я надеюсь, что они (российская сторона) откроют границы", - цитирует слова Чавушоглу телеканал TRT Haber.

Российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса ограничил авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране. Чартерные программы были отменены, туроператоры приостановили продажу путевок на турецкие курорты.

28 мая Российский союз туриндустрии (РСТ) направил вице-премьеру РФ, главе оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса Татьяне Голиковой письмо, в котором просил предоставить официальную информацию о планах властей по поводу авиасообщения с Турцией после 1 июня.