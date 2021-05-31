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Регион 31.05.2021 19:50

Турция надеется на скорое возобновление авиасообщения с Россией

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара рассчитывает на скорое возобновление авиасообщения с Россией.

"Россия заявила, что решение об ограничении полетов полностью связано с вирусом. В конце концов, сейчас количество зараженных снизилось, я надеюсь, что они (российская сторона) откроют границы", - цитирует слова Чавушоглу телеканал TRT Haber.

Российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса ограничил авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране. Чартерные программы были отменены, туроператоры приостановили продажу путевок на турецкие курорты.

28 мая Российский союз туриндустрии (РСТ) направил вице-премьеру РФ, главе оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса Татьяне Голиковой письмо, в котором просил предоставить официальную информацию о планах властей по поводу авиасообщения с Турцией после 1 июня.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, АВИАСООБЩЕНИЕ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]