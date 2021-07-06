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СНГ 06.07.2021 18:45

Лукашенко пригрозил Западу ограничить транспортный транзит через Белоруссию в случае новых санкций

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь пригрозил западным странам ограничением транспортного транзита через территорию республики в случае дальнейшего усиления санкций.

"А если будете нагнетать обстановку соответствующую против Беларуси новыми этапами санкций, то будете объезжать (Белоруссию - ИФ) по Северному полюсу и через Средиземное море", - заявил Лукашенко на совещании с правительством.

Лукашенко цитирует госиздание "СБ.Беларусь сегодня".

При этом, по его словам, пока белорусские власти "себя ведут по-человечески в плане транзита, передвижения грузового, легкового транспорта и так далее".

Премьер-министр Роман Головченко в свою очередь подтвердил, что ограничение транзита через республику для западных перевозчиков является одним из возможных вариантов реакции на усиление санкций. "Что касается транзита и других маршрутов - эта опция (в ответном пакете - ИФ) имеется, но мы будем смотреть на поведение наших европейских партнеров и задействовать те меры, которые будут адекватными в настоящий момент и не принесут ущерба белорусской экономике", - приводит слова премьера госагентство БелТА.

"Мы в принципе не сторонники торговых войн. У нас есть ряд шагов политико-дипломатического характера, и достаточно жесткие шаги были предприняты по линии министерства иностранных дел в течение прошедшей недели и в конце июня. У нас выработаны дополнительные шаги, которые мы будем применять в случае ужесточения давления на нашу страну", - добавил Головченко.

Как сообщалось, Совет ЕС 24 июня официально принял решение о введении секторальных санкций в отношении Белоруссии. Санкции предусматривают, в том числе, запрет на торговлю и транзит отдельных видов калийных удобрений, нефтепродуктами, табачными изделиями, вводится запрет на доступ белорусского правительства и госбанков на финансовый рынок Европы.

Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии после произошедшего в мае инцидента с принудительной посадкой в белорусской столице самолета авиакомпании Ryanair, летевшего рейсом Афины-Вильнюс, и задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича.

21 июня ЕС ввел персональные санкции против 78 белорусских физических лиц и восьми организаций из-за ситуации с нарушением прав человека в Белоруссии. В частности, санкции ЕС затронули Минский автозавод, Белорусский автозавод, нефтетрейдера ННК и другие компании. С учетом ранее принятых мер в общей сложности под персональными санкциями ЕС находятся 166 физических и 15 юридических лиц Белоруссии.

Параллельно с ЕС санкционные списки в отношении Белоруссии расширили США, Великобритания и Канада.

анее Лукашенко заявлял, что республика может запретить транзит товаров по своей территории из Европы в Россию в случае ужесточения европейских санкций.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, САНКЦИИ, ТРАНЗИТ


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