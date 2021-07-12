Нормандский формат может стать площадкой для решения вопросов энергетической безопасности Украины - Зеленский

Нормандский формат имеет потенциал стать площадкой для решения вопросов энергетической безопасности Украины в связи с завершением строительства российского газопровода "Северный поток - 2", заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Я действительно считаю, что Нормандский формат может стать площадкой, где может подниматься энергетический вопрос. Я сказал Меркель, что не следует забывать о риске того, что Украина может быть отключена от транзита газа, а также, в целом, от газа ... Условный риск - вся территория Украины и временно оккупированная. То есть газ может не получать и временно оккупированные территории Донбасса - а это уже вопрос про гарантии безопасности на этих территориях, которые на себя брали все участники Нормандского формата", - сказал Зеленский на совместном с канцлером ФРГ брифинге в Германии.
По словам Зеленского, "Германия обеспокоена энергетической безопасностью не только Европы, но и Украины".
Он также напомнил про подписание в конце 2019 года договора о транзите российского газа между "Газпромом" и "Нафтогазом" через территорию Украины до 2024 года при содействии немецкой стороны.
"Нам мало таких гарантий, потому что субъектом переговоров является Российская Федерация. Если мы говорим про энергетическую безопасность, то мы должны иметь гарантии Европейского Союза, гарантии Германии и Франции", - сказал Зеленский.
При этом президент Украины подчеркнул, что рассчитывает на конкретику от немецкой стороны относительно таких гарантий.
"Относительно конкретики - мы только начали дискуссировать. Я не получил ответа от Меркель, но у нас у всех мало времени, как у лидеров. И мало времени у наших стран. У нас война. Нам нужна конкретика, потому что мы хотим верить, что сохраним жизни людей", - подытожил он.
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