На церемонии инаугурации президента Ирана будут присутствовать официальные лица из 50 государств

Официальные лица из более чем 50 стран подтвердили свое участие в церемонии инаугурации президента Ирана Ибрахима Раиси, сообщили в среду иранские СМИ со ссылкой на депутата парламента Мохаммада Али Мохсени.
Депутат сказал, что на закрытом заседании парламента в среду было принято окончательное решение о дате проведения церемонии инаугурации избранного президента.
Президент вступит в должность 5 августа в 17 часов (16:30 по Баку), сказал Али Мохсен.
За организацию церемонии будут отвечать 11 комитетов.
Раиси победил на президентских выборах в Иране 18 июня, набрав 61,95% от общего числа голосов.
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