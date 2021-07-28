На церемонии инаугурации президента Ирана будут присутствовать официальные лица из 50 государств

Официальные лица из более чем 50 стран подтвердили свое участие в церемонии инаугурации президента Ирана Ибрахима Раиси, сообщили в среду иранские СМИ со ссылкой на депутата парламента Мохаммада Али Мохсени.

Депутат сказал, что на закрытом заседании парламента в среду было принято окончательное решение о дате проведения церемонии инаугурации избранного президента.

Президент вступит в должность 5 августа в 17 часов (16:30 по Баку), сказал Али Мохсен.

За организацию церемонии будут отвечать 11 комитетов.

Раиси победил на президентских выборах в Иране 18 июня, набрав 61,95% от общего числа голосов.