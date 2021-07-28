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Регион 28.07.2021 13:11

На церемонии инаугурации президента Ирана будут присутствовать официальные лица из 50 государств

Официальные лица из более чем 50 стран подтвердили свое участие в церемонии инаугурации президента Ирана Ибрахима Раиси, сообщили в среду иранские СМИ со ссылкой на депутата парламента Мохаммада Али Мохсени.

Депутат сказал, что на закрытом заседании парламента в среду было принято окончательное решение о дате проведения церемонии инаугурации избранного президента.

Президент вступит в должность 5 августа в 17 часов (16:30 по Баку), сказал Али Мохсен.

За организацию церемонии будут отвечать 11 комитетов.

Раиси победил на президентских выборах в Иране 18 июня, набрав 61,95% от общего числа голосов.

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Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, ИНАУГУРАЦИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]