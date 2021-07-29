ВС Армении нарушили перемирие и вновь обстреляли позиции азербайджанских военных на границе

ВС Армении нарушили договоренности о прекращении огня и вновь обстреляли позиции азербайджанских военных в направлении Кельбаджарского района государственной границы, сообщает Минобороны Азербайджана.
«29 июля с 2:45 до 3:40 ВС Армении вели обстрел позиций азербайджанских военных в направлении села Зейлик Кельбаджарского района из автоматов и гранатометов. Кроме этого, на наши позиции были брошены 10-12 гранат F-1», - отмечает ведомство.
Минобороны подчеркивает, что противник был подавлен ответным огнем.
«Оперативная ситуация находится под контролем наших военных», - указывает Минобороны Азербайджана.
Н.Аббасова
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