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Оборона 29.07.2021 07:26

ВС Армении нарушили перемирие и вновь обстреляли позиции азербайджанских военных на границе

ВС Армении нарушили договоренности о прекращении огня и вновь обстреляли позиции азербайджанских военных в направлении Кельбаджарского района государственной границы, сообщает Минобороны Азербайджана.

«29 июля с 2:45 до 3:40 ВС Армении вели обстрел позиций азербайджанских военных в направлении села Зейлик Кельбаджарского района из автоматов и гранатометов. Кроме этого, на наши позиции были брошены 10-12 гранат F-1», - отмечает ведомство.

Минобороны подчеркивает, что противник был подавлен ответным огнем.

«Оперативная ситуация находится под контролем наших военных», - указывает Минобороны Азербайджана.

Н.Аббасова

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Тэги: ГРАНИЦА, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]