ВС Армении нарушили перемирие и вновь обстреляли позиции азербайджанских военных на границе

ВС Армении нарушили договоренности о прекращении огня и вновь обстреляли позиции азербайджанских военных в направлении Кельбаджарского района государственной границы, сообщает Минобороны Азербайджана.

«29 июля с 2:45 до 3:40 ВС Армении вели обстрел позиций азербайджанских военных в направлении села Зейлик Кельбаджарского района из автоматов и гранатометов. Кроме этого, на наши позиции были брошены 10-12 гранат F-1», - отмечает ведомство.

Минобороны подчеркивает, что противник был подавлен ответным огнем.

«Оперативная ситуация находится под контролем наших военных», - указывает Минобороны Азербайджана.

Н.Аббасова