В Бодруме из-за лесных пожаров эвакуированы три отеля

В турецком Бодруме из-за лесных пожаров эвакуированы три отеля, среди постояльцев были и российские туристы, все путешественники размещены в гостиницах поблизости, сообщает в четверг Генконсульство России в Анталье.
"В Бодруме в местечке Гюверджинлик завершена эвакуация трех отелей, которые оказались близко к эпицентру возгорания. Вывоз туристов, включая россиян, был осуществлен морским путем в связи с тем, что огонь отрезал выезд через сухопутную дорогу. Отдыхающие временно размещены в близлежащих гостиницах. В настоящее время, по заверению местных властей, угроза возгорания туристических объектов в этом районе устранена", - говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.
Как отметили в Генконсульстве, официальная информация о жертвах не поступала.
"Имеются пока не подтвержденные сведения о нескольких пострадавших в результате воздействия угарного газа. Они находятся под наблюдением врачей, их жизни ничто не угрожает", - пояснили в дипмиссии, не уточнив, идет ли речь о российских гражданах.
В Генконсульстве добавили, что лесной пожар, который начался днем в четверг рядом с курортом Мармарис, до сих пор не удалось взять под контроль.
Из-за аномальной жары в Турции на западном и южном побережьях страны в течение последних двух дней продолжаются лесные пожары, сотни гектаров леса сгорели дотла. Пламя добралось до популярной туристической провинции Анталья: огонь распространился рядом с курортами Соргун, Сиде, Манавгат, Чолаклы. Там отменены все экскурсии, а Генконсульство РФ в Анталье не рекомендовало туристам в целях безопасности покидать отели до особого распоряжения администрации гостиниц
В четверг утром лесные пожары начались в провинции Мугла.
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