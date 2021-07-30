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Регион 30.07.2021 09:01

В Бодруме из-за лесных пожаров эвакуированы три отеля

В турецком Бодруме из-за лесных пожаров эвакуированы три отеля, среди постояльцев были и российские туристы, все путешественники размещены в гостиницах поблизости, сообщает в четверг Генконсульство России в Анталье.

"В Бодруме в местечке Гюверджинлик завершена эвакуация трех отелей, которые оказались близко к эпицентру возгорания. Вывоз туристов, включая россиян, был осуществлен морским путем в связи с тем, что огонь отрезал выезд через сухопутную дорогу. Отдыхающие временно размещены в близлежащих гостиницах. В настоящее время, по заверению местных властей, угроза возгорания туристических объектов в этом районе устранена", - говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Как отметили в Генконсульстве, официальная информация о жертвах не поступала.

"Имеются пока не подтвержденные сведения о нескольких пострадавших в результате воздействия угарного газа. Они находятся под наблюдением врачей, их жизни ничто не угрожает", - пояснили в дипмиссии, не уточнив, идет ли речь о российских гражданах.

В Генконсульстве добавили, что лесной пожар, который начался днем в четверг рядом с курортом Мармарис, до сих пор не удалось взять под контроль.

Из-за аномальной жары в Турции на западном и южном побережьях страны в течение последних двух дней продолжаются лесные пожары, сотни гектаров леса сгорели дотла. Пламя добралось до популярной туристической провинции Анталья: огонь распространился рядом с курортами Соргун, Сиде, Манавгат, Чолаклы. Там отменены все экскурсии, а Генконсульство РФ в Анталье не рекомендовало туристам в целях безопасности покидать отели до особого распоряжения администрации гостиниц

В четверг утром лесные пожары начались в провинции Мугла.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ТУРИСТЫ, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]