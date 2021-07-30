В Бодруме из-за лесных пожаров эвакуированы три отеля

В турецком Бодруме из-за лесных пожаров эвакуированы три отеля, среди постояльцев были и российские туристы, все путешественники размещены в гостиницах поблизости, сообщает в четверг Генконсульство России в Анталье.

"В Бодруме в местечке Гюверджинлик завершена эвакуация трех отелей, которые оказались близко к эпицентру возгорания. Вывоз туристов, включая россиян, был осуществлен морским путем в связи с тем, что огонь отрезал выезд через сухопутную дорогу. Отдыхающие временно размещены в близлежащих гостиницах. В настоящее время, по заверению местных властей, угроза возгорания туристических объектов в этом районе устранена", - говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Как отметили в Генконсульстве, официальная информация о жертвах не поступала.

"Имеются пока не подтвержденные сведения о нескольких пострадавших в результате воздействия угарного газа. Они находятся под наблюдением врачей, их жизни ничто не угрожает", - пояснили в дипмиссии, не уточнив, идет ли речь о российских гражданах.

В Генконсульстве добавили, что лесной пожар, который начался днем в четверг рядом с курортом Мармарис, до сих пор не удалось взять под контроль.

Из-за аномальной жары в Турции на западном и южном побережьях страны в течение последних двух дней продолжаются лесные пожары, сотни гектаров леса сгорели дотла. Пламя добралось до популярной туристической провинции Анталья: огонь распространился рядом с курортами Соргун, Сиде, Манавгат, Чолаклы. Там отменены все экскурсии, а Генконсульство РФ в Анталье не рекомендовало туристам в целях безопасности покидать отели до особого распоряжения администрации гостиниц

В четверг утром лесные пожары начались в провинции Мугла.