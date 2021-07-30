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ТЭК 30.07.2021 09:35

Нефть дешевеет после роста до двухнедельных максимумов, Brent - $75,6 за баррель

Цены на нефть эталонных марок снижаются на торгах в пятницу после подъема накануне до максимумов более чем за две недели.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:05 в пятницу составляет $75,6 за баррель, что на $0,45 (0,59%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $1,31 (1,8%) - до $76,05 за баррель. Срок действия сентябрьских фьючерсов истекает с закрытием рынка в пятницу. Более активно торгуемые октябрьские контракты подешевели в ходе торгов в пятницу на $0,48 (0,64%) - до $74,62 за баррель. Накануне их стоимость выросла на $1,23 (1,7%) - до $75,1 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $73,19 за баррель, что на $0,42 (0,57%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $1,23 (1,7%) - до $73,62 за баррель.

Как Brent, так и WTI в четверг продемонстрировали самый значительный однодневный рост в долларовом и процентном выражении с 22 июля, достигнув максимальных уровней с 13 июля, по данным Dow Jones Market.

Обе марки могут завершить текущую неделю подъемом примерно на 2%, пишет Trading Economics.

Поддержку котировкам оказали опубликованные ранее на этой неделе данные о снижении запасов энергоносителей в США.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]