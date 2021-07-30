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ТЭК 30.07.2021 19:11

Россия и Турция ведут переговоры о заключении долгосрочного соглашения на транзит газа - Новак

Россия и Турция ведут переговоры о заключении долгосрочного соглашения на транзит газа, сказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Рабочая группа (в рамках российско-турецкой МПК - ИФ) обсуждала вопросы, которые есть между "Газпромом", "Газпром экспортом" и Botas по подписанию соглашения по транзиту газа. Там есть определённые нюансы, коммерческие вопросы, но, думаю, это лучше спросить у компаний", - сказал он.

"Речь идет о заключении долгосрочного договора на транзит газа", - добавил Новак.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ГАЗ, ТРАНЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]