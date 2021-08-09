Турция поставила рекорд в экспорте овощей и фруктов, но пожары могут сократить поставки - эксперты

Турция за минувшие 12 месяцев (с 31 июля 2020 года по 1 августа 2021 года) экспортировала овощей и фруктов более чем на $3 млрд, что стало рекордным показателем. Ведущим покупателем стала Россия. Однако пожары, которые нанесли урон не только туристической, но и сельскохозяйственной отрасли Турции, могут негативно отразиться на поставках.

Как сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на главу Союза экспортеров свежих фруктов и овощей Эгейского региона Хайреттина Учака, с 31 июля 2020 года по 1 августа 2021 года экспорт превысил рекордные $3 млрд. С 31 июля 2019 года по 1 августа 2020 года этот показатель составил $2,527 млрд.

Список наиболее востребованных за рубежом турецких фруктов и овощей за последние 12 месяцев возглавляют мандарины - $454 млн, далее следуют томаты - $336 млн.

Турция экспортирует свежие фрукты и овощи в 150 стран мира, отметил Учак. Ведущим импортером стала Россия - на $1 млрд. Далее следуют Германия - на $273 млн и Ирак - на $255 млн.

Между тем, как считают некоторые эксперты российского агрорынка, пожары, которые нанесли урон, в том числе, и сельскому хозяйству Турции, могут негативно отразиться на поставках фруктов и овощей.

"Если огонь "зацепил" теплицы, то цены на турецкие тепличные овощи, прежде всего томаты, могут повыситься", - заявил "Интерфаксу" генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Он напомнил, что Турция является одним из основных поставщиков этой продукции.

При этом он не исключил, что часть томатов может поступать на российский рынок через Азербайджан под видом азербайджанских, поскольку экспорт из Турции ограничен квотой.

"Бананы мы везем в основном из Латинской Америки, но вот если в Турции выгорели плантации цитрусовых, то это может отразиться и на объемах поставок, и на ценах, поскольку сезон их экспорта еще впереди", - считает Рылько.

Этого не исключил и один из экспертов рынка фруктов. В то же время он отметил, что Турция является одним из крупных поставщиков в РФ персиков и винограда. "Но их сезон уже завершился и пожары на него не повлияли", - отметил он, заявив, что импортеры сейчас изучают ситуацию.