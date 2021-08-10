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Внешняя политика 10.08.2021 17:48

В Баку прибыл новый глава представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во вторник принял нового руководителя азербайджанского представительства детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Алекса Хайкенса.

"В ходе встречи министр выразил уверенность, что опыт Хайкенса будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между Азербайджаном и ЮНИСЕФ", - говорится в сообщении МИД.

Байрамов также коснулся темы последствий агрессивной политики Армении в отношении Азербайджана, в том числе целенаправленных нападений на азербайджанское гражданское население, дома, школы и другие гражданские объекты. Министр также проинформировав Хайкенса о разрушениях на освобожденных территориях, повреждении культурных и религиозных памятников, угрозе мин, реставрационных и восстановительных работах, проводимых на освобожденных территориях.

Хайкенс на посту главы представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане сменил Эдварда Карварда, завершившего в июле 2021 года свою дипмиссию в стране.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, ЮНИСЕФ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]