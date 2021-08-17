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Оборона 17.08.2021 12:50

Азербайджан является хозяином положения на границе с Арменией – Алиев

Азербайджан к зиме планирует на 80% выполнить работы по строительству внутренних автодорог на освобожденных территориях, ведущих к границе с Арменией, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

«Сейчас идет строительство 700 километров дорог до наших границ, и около 80 процентов этих работ будет выполнено к зиме. Это позволит нам стать сильнее на этих территориях как для передвижения, так и с военной точки зрения», - сказал Алиев во время посещения Кяльбаджарского района (на границе с Арменией).

По его словам, именно Азербайджан является хозяином положения на границе с Арменией. «Это естественно и такое положение сохранится и в дальнейшем. В некоторых зарубежных кругах по этому вопросу иногда высказываются неадекватные мнения. В этом нет необходимости. Мы стоим там (на границе – ИФ), где посчитали нужным», - добавил Алиев.

Э.Шафиев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КАРАБАХ, ДОРОГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]