Азербайджан является хозяином положения на границе с Арменией – Алиев

Азербайджан к зиме планирует на 80% выполнить работы по строительству внутренних автодорог на освобожденных территориях, ведущих к границе с Арменией, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

«Сейчас идет строительство 700 километров дорог до наших границ, и около 80 процентов этих работ будет выполнено к зиме. Это позволит нам стать сильнее на этих территориях как для передвижения, так и с военной точки зрения», - сказал Алиев во время посещения Кяльбаджарского района (на границе с Арменией).

По его словам, именно Азербайджан является хозяином положения на границе с Арменией. «Это естественно и такое положение сохранится и в дальнейшем. В некоторых зарубежных кругах по этому вопросу иногда высказываются неадекватные мнения. В этом нет необходимости. Мы стоим там (на границе – ИФ), где посчитали нужным», - добавил Алиев.

Э.Шафиев