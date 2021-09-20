Число браков в Азербайджане за 7 месяцев увеличилось почти в 1,5 раза

Численность населения Азербайджана в январе-июле 2021 года увеличилась на 23,259 тыс. человек или на 0,2% - до 10 млн 142,392 тыс. на 1 августа 2021 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

В городах проживает 53% населения страны, в сельской местности – 47%. При этом 49,9% населения составляют мужчины, 50,1% - женщины.

В среднем на каждые 1 тыс. мужчин в Азербайджане приходится 1,004 тыс. женщины.

В январе-июле текущего года в республике родились 64,149 тыс. младенцев, что на 8,9% меньше чем годом ранее. Уровень рождаемости на каждые 1 тыс. человек за указанный период составил 11. Мальчики составили 53,2% родившихся детей, девочки – 46,8%.

За прошедший период в Азербайджане умерли 42,134 тыс. человек. Уровень смертности на каждые 1 тыс. человек составил 7,2 (в январе-июле 2020 года уровень смертности составлял 6,4).

За отчетный период в республике зарегистрировано 30,289 тыс. браков (рост на 47% по сравнению с январем-июлем 2020г) и 9,692 тыс. разводов (рост на 17%).

Х.Насирзаде