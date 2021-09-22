Заявления Эрдогана о непризнании Крыма российским в преддверии его визита в РФ вызывают сожаления в Кремле

В Кремле сожалеют в связи с заявлением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о непризнании принадлежности Крыма России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, адресатом мы считаем себя, так это и воспринимаем. Мы, конечно, сожалеем, что такие заявления звучат сейчас, когда готовится рабочий визит господина президента в РФ. Все-таки мы предпочли бы сосредоточиться на тематике дальнейшего развития наших двусторонних отношений и взаимодействия в решении очень горячих региональных вызовов, которые стоят между нашими странами", - сказал Песков журналистам, комментируя выступление президента Турции на Генассамблее ООН.
В частности, Эрдоган заявил, что Анкара выступает за территориальную целостность Украины и не считает действительным вхождение Крыма в состав РФ.
Песков подчеркнул, что такая позиция Турции хорошо известна России.
"Мы с ней категорически не согласны и будем продолжать работать с турецкой стороной", - сказал он.
Ранее сообщалось, что Эрдоган планирует нанести однодневный визит в РФ 29 сентября.
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