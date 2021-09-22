Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9921 RUR   0.0233 GBR   2.3201 TRY   0.1971

Цена на нефть

21.09 $/bbl   WTI 70.56 0.27 Brent 74.36 0.44

Погода в Баку

  ночь день

Регион 22.09.2021 14:36

Заявления Эрдогана о непризнании Крыма российским в преддверии его визита в РФ вызывают сожаления в Кремле

В Кремле сожалеют в связи с заявлением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о непризнании принадлежности Крыма России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, адресатом мы считаем себя, так это и воспринимаем. Мы, конечно, сожалеем, что такие заявления звучат сейчас, когда готовится рабочий визит господина президента в РФ. Все-таки мы предпочли бы сосредоточиться на тематике дальнейшего развития наших двусторонних отношений и взаимодействия в решении очень горячих региональных вызовов, которые стоят между нашими странами", - сказал Песков журналистам, комментируя выступление президента Турции на Генассамблее ООН.

В частности, Эрдоган заявил, что Анкара выступает за территориальную целостность Украины и не считает действительным вхождение Крыма в состав РФ.

Песков подчеркнул, что такая позиция Турции хорошо известна России.

"Мы с ней категорически не согласны и будем продолжать работать с турецкой стороной", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Эрдоган планирует нанести однодневный визит в РФ 29 сентября.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КРЕМЛЬ


Похожие новости


Эрдоган планирует совершить однодневный визит в Россию 29 сентября Москва не приемлет заявления Анкары о непризнании итогов выборов в Крыму, рассчитывает на изменение со временем позиции Турции - Песков Заявления Турции о непризнании выборов в Крыму негативно скажутся на российско-турецких отношениях - МИД РФ Турция обсудила с Газпромом поставки газа накануне истечения части контрактов Ситуация в Сирии и региональные конфликты будут обсуждаться на переговорах Эрдогана в России - Песков РФ остается самым крупным импортером цитрусовых из Турции

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]