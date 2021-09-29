Российско-турецкий центр по контролю за прекращением между Азербайджаном и Арменией - серьезная гарантия стабильности - Путин

Российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня в Карабахе является серьезной гарантией стабильности в этом регионе, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Активно действует российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе между Азербайджаном и Арменией. Это сотрудничество является серьезной гарантией стабильности и согласования позиций сторон по дальнейшим шагам, направленным на примирение", - сказал Путин в ходе российско-турецких переговоров.