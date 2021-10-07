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Регион 07.10.2021 13:19

Путин и Эрдоган обсудили по телефону двусторонние отношения и региональные процессы

Президент России Владимир Путин и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в четверг провели телефонный разговор, сообщает издание "Дейли сабах" со ссылкой на заявление канцелярии турецкого лидера.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным двусторонние отношения", - отмечается в сообщении.

По данным информагентства "Анадолу", стороны также обсудили "региональные процессы".

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ЛИДЕРЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]