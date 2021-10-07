Путин и Эрдоган обсудили по телефону двусторонние отношения и региональные процессы

Президент России Владимир Путин и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в четверг провели телефонный разговор, сообщает издание "Дейли сабах" со ссылкой на заявление канцелярии турецкого лидера.
"Президент Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным двусторонние отношения", - отмечается в сообщении.
По данным информагентства "Анадолу", стороны также обсудили "региональные процессы".
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