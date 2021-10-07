Путин и Эрдоган обсудили по телефону двусторонние отношения и региональные процессы

Президент России Владимир Путин и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в четверг провели телефонный разговор, сообщает издание "Дейли сабах" со ссылкой на заявление канцелярии турецкого лидера.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным двусторонние отношения", - отмечается в сообщении.

По данным информагентства "Анадолу", стороны также обсудили "региональные процессы".