Balacans Agro Food вновь снижает уставный капитал

ООО «Balacans Agro Food» объявило о снижении уставного капитала на 500 тыс. манатов или на 5,2%, сообщает газета Vergiler.

Согласно объявлению компании, уставный капитал снижается до 9 млн66,667 тыс. манатов.

При этом общество не указывает причины снижения капитала.

Ранее в августе 2021 года Balacans Agro Food уже снижала свой уставный капитал с 15 млн 471,788 тыс. манатов до 9 млн 566,667 тыс. манатов.

ООО «Balacans Agro Food» зарегистрирована в 2011 году и действует в городе Балакан, официальным представителем является Абдулгадир Ансухский. Основное направление деятельности компании - производство фруктовых и овощных соков.

Х.Насирзаде