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Финансы 04.11.2021 13:05

Balacans Agro Food вновь снижает уставный капитал

ООО «Balacans Agro Food» объявило о снижении уставного капитала на 500 тыс. манатов или на 5,2%, сообщает газета Vergiler.

Согласно объявлению компании, уставный капитал снижается до 9 млн66,667 тыс. манатов.

При этом общество не указывает причины снижения капитала.

Ранее в августе 2021 года Balacans Agro Food уже снижала свой уставный капитал с 15 млн 471,788 тыс. манатов до 9 млн 566,667 тыс. манатов.

ООО «Balacans Agro Food» зарегистрирована в 2011 году и действует в городе Балакан, официальным представителем является Абдулгадир Ансухский. Основное направление деятельности компании - производство фруктовых и овощных соков.

Х.Насирзаде

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Тэги: КОМПАНИЯ, КАПИТАЛ, СОКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]