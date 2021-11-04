Турция активно контактирует с Россией по Карабаху - Чавушоглу

Турция активно контактирует с Россией по многим актуальным вопросам, в том числе по ситуации в Сирии, Ливии и Карабахе (Азербайджан – ред.). Расхождения в позициях имеются, однако стороны придерживаются курса на конструктивный диалог с взаимным учетом чувствительных моментов в национальных интересах. Это, в частности, касается Украины.
Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на заседании парламентской комиссии по планированию и бюджету в четверг в Анкаре, сообщает "Анадолу".
Чавушоглу подчеркнул, что Турция не признавала и не признает незаконную аннексию Крыма и продолжит отслеживать тему безопасности и благосостояния крымских татар.
Касаясь ситуации на Южном Кавказе, Чавушоглу отметил, что в данном регионе наметилась надежда на изменения и преобразования. «С освобождением оккупированных территорий Азербайджана регион получил исторический шанс на долгосрочный мир», - сказал глава турецкой дипломатии.
При этом он отметил, что Анкара готова к процессу нормализации отношений с Ереваном. «Мы надеемся, что Армения использует этот шанс на мир и развитие в регионе», - заявил турецкий министр.
Глава турецкой дипломатии отметил далее, что одним из приоритетных направлений внешней политики Анкары остается взаимодействие со странами Центральной Азии.
«Мы также нацелены на повышение значимости Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) в качестве международной организации. В конце сентября в Стамбуле при организационной поддержке МИД Турции состоялось заседание глав дипломатий тюркоязычных государств, а 12 ноября в турецком мегаполисе планируется саммит лидеров организации, на котором председательство перейдет к Турции», - сообщил министр.
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