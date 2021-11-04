Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9712 RUR   0.0237 GBR   2.3225 TRY   0.1762

Цена на нефть

02.11 $/bbl   WTI 83.91 -0.14 Brent 84.72 0.01

Погода в Баку

  ночь день

Карабах 04.11.2021 21:07

Турция активно контактирует с Россией по Карабаху - Чавушоглу

Турция активно контактирует с Россией по многим актуальным вопросам, в том числе по ситуации в Сирии, Ливии и Карабахе (Азербайджан – ред.). Расхождения в позициях имеются, однако стороны придерживаются курса на конструктивный диалог с взаимным учетом чувствительных моментов в национальных интересах. Это, в частности, касается Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на заседании парламентской комиссии по планированию и бюджету в четверг в Анкаре, сообщает "Анадолу".

Чавушоглу подчеркнул, что Турция не признавала и не признает незаконную аннексию Крыма и продолжит отслеживать тему безопасности и благосостояния крымских татар.

Касаясь ситуации на Южном Кавказе, Чавушоглу отметил, что в данном регионе наметилась надежда на изменения и преобразования. «С освобождением оккупированных территорий Азербайджана регион получил исторический шанс на долгосрочный мир», - сказал глава турецкой дипломатии.

При этом он отметил, что Анкара готова к процессу нормализации отношений с Ереваном. «Мы надеемся, что Армения использует этот шанс на мир и развитие в регионе», - заявил турецкий министр.

Глава турецкой дипломатии отметил далее, что одним из приоритетных направлений внешней политики Анкары остается взаимодействие со странами Центральной Азии.

«Мы также нацелены на повышение значимости Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) в качестве международной организации. В конце сентября в Стамбуле при организационной поддержке МИД Турции состоялось заседание глав дипломатий тюркоязычных государств, а 12 ноября в турецком мегаполисе планируется саммит лидеров организации, на котором председательство перейдет к Турции», - сообщил министр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, КАРАБАХ, ЧАВУШОГЛУ


Похожие новости


Туроператоры сообщили об ажиотажном спросе на поездки в Турцию в нерабочие дни Импорт лимонов из Турции в РФ приостанавливается из-за большой концентрации пестицидов 17,5 млн иностранных туристов посетили Турцию с начала года Глава МИД Турции предлагает новую встречу по Сирии с участием России и Ирана Ереван обсуждает с Москвой вопрос об отношениях с Анкарой Ограничение на ввоз мандаринов из Турции на повлияет на ситуацию на рынке РФ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]