Азербайджан долгие годы готовился к освобождению Карабаха и Восточного Зангезура - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что власти страны долгие годы вели необходимую подготовительную работу для деоккупации Карабаха и Восточного Зангезура.

"Вся необходимая подготовительная работа (для освобождения оккупированных территорий - ИФ) была проведена", - сказал Алиев, выступая в понедельник перед азербайджанскими военными в Шуше в честь Дня Победы во второй Карабахской войне, который отмечается 8 ноября.

Алиев отметил, что одной из основных задач, как президента Азербайджана, являлось военное строительство, укрепление военного потенциала. "В период моего президента, расходы на оборону стали основной статье расходов нашего бюджета. За эти годы мы создали сильный военно-технический потенциал. Было закуплено самое современное оружие, техника и наши военные использовали их. Вторая Карабахская война является свидетельством этого", - отметил он.

По его словам, боеспособность азербайджанской армии существенно выросла.

Президент считает, что еще одним из факторов победы в войне стало усиление экономического потенциала страны. "Для этого, в первую очередь, необходимо было обеспечить экономическую независимость. Поэтому, как Президент, нами с первых дней были предприняты шаги для обеспечения экономической независимости и за короткий период эта задача была выполнена. Сегодня в мире по своему экономическому потенциалу и экономической стабильности Азербайджан занимает ведущие позиции", - подчеркнул он.

Глава государства добавил, что, наряду с экономической независимостью, также была обеспечена и политическая независимость.

Алиев подчеркнул, что, победив осенью 2020 года в 44-дневной войне, "Азербайджан восстановил территориальную целостность и историческую справедливость". "Мы выполнили историческую миссию - прогнали врага с наших земель. (...) После этого мы будем вечно жить в Карабахе и Восточном Зангезуре", - добавил президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что если какие-либо силы в Армении предпримут реваншистские шаги, то вновь "увидят наш кулак".

Н.Аббасова