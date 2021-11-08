Азербайджан долгие годы готовился к освобождению Карабаха и Восточного Зангезура - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что власти страны долгие годы вели необходимую подготовительную работу для деоккупации Карабаха и Восточного Зангезура.
"Вся необходимая подготовительная работа (для освобождения оккупированных территорий - ИФ) была проведена", - сказал Алиев, выступая в понедельник перед азербайджанскими военными в Шуше в честь Дня Победы во второй Карабахской войне, который отмечается 8 ноября.
Алиев отметил, что одной из основных задач, как президента Азербайджана, являлось военное строительство, укрепление военного потенциала. "В период моего президента, расходы на оборону стали основной статье расходов нашего бюджета. За эти годы мы создали сильный военно-технический потенциал. Было закуплено самое современное оружие, техника и наши военные использовали их. Вторая Карабахская война является свидетельством этого", - отметил он.
По его словам, боеспособность азербайджанской армии существенно выросла.
Президент считает, что еще одним из факторов победы в войне стало усиление экономического потенциала страны. "Для этого, в первую очередь, необходимо было обеспечить экономическую независимость. Поэтому, как Президент, нами с первых дней были предприняты шаги для обеспечения экономической независимости и за короткий период эта задача была выполнена. Сегодня в мире по своему экономическому потенциалу и экономической стабильности Азербайджан занимает ведущие позиции", - подчеркнул он.
Глава государства добавил, что, наряду с экономической независимостью, также была обеспечена и политическая независимость.
Алиев подчеркнул, что, победив осенью 2020 года в 44-дневной войне, "Азербайджан восстановил территориальную целостность и историческую справедливость". "Мы выполнили историческую миссию - прогнали врага с наших земель. (...) После этого мы будем вечно жить в Карабахе и Восточном Зангезуре", - добавил президент Азербайджана.
Глава государства отметил, что если какие-либо силы в Армении предпримут реваншистские шаги, то вновь "увидят наш кулак".
Н.Аббасова
Курс эфира продолжает бить рекорды, превысил $4700
Скончался экс-министр энергетики и спецпредставитель президента РФ Сергей Шматко
Афганская авиакомпания Ariana возобновит регулярные рейсы Кабул - Дубай
США вновь открывают границы для полностью вакцинированных иностранных туристов
В озере в Висконсине нашли 1200-летнее каноэ
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Национальной подоплеки в массовой драке в подмосковном Домодедове нет - Песков
США, Саудовская Аравия и Кувейт начали совместные учения сухопутных сил
Замглавы МИД Ирана на неделе посетит Лондон, Париж и Берлин в рамках подготовки к возобновлению переговоров по СВПД
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Поддержка возрождению Карабаха - вклад «Яркая Победа» от Yelo Bank
В Бакинской высшей школе нефти торжественно отметили День Победы
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог