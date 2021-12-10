Алиев дал ряд поручений правительству с целью ускорения экономического развития Карабаха и Восточного Зангезура

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение «О ряде мер по ускорению экономического развития освобожденных территорий».
Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.
Согласно распоряжению, кабинету министров Азербайджана поручено: в трехмесячный срок подготовить и представить президенту страны предложения по применению льгот по налогам, социальному страхованию и других льгот с целью обеспечения эффективного использования экономических и трудовых ресурсов на освобожденных территориях, создания инфраструктуры для перерабатывающей промышленности и услуг.
Кроме этого, в эти сроки должны быть определены: налоговые и таможенные льготы при импорте предпринимателями сырья и товаров для организации производства на освобожденных территориях; льготы для бизнеса по коммунальным услугам; квоты для трудовых мигрантов и специалистов, которые будут привлечены к работам на этих территориях и усовершенствованы процедуры по выдаче им разрешений на работу.
Помимо этого, правительству поручено в течение трех месяцев принять: меры по расширению доступа предпринимателей, действующих на освобожденных территориях, к финансовым ресурсам и оказания им необходимой государственной поддержки; оказать поддержу инвесторам, которые на этих территориях планируют применять экологически чистые технологии, источники «зеленого роста» и возобновляемой энергии (ВИЭ); развивать партнерство в формате «государство-частный сектор» при строительстве жилых массивов на освобожденных территориях.
Р.Ахмедов
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