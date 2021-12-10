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Карабах 10.12.2021 16:59

Алиев дал ряд поручений правительству с целью ускорения экономического развития Карабаха и Восточного Зангезура

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение «О ряде мер по ускорению экономического развития освобожденных территорий».

Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.

Согласно распоряжению, кабинету министров Азербайджана поручено: в трехмесячный срок подготовить и представить президенту страны предложения по применению льгот по налогам, социальному страхованию и других льгот с целью обеспечения эффективного использования экономических и трудовых ресурсов на освобожденных территориях, создания инфраструктуры для перерабатывающей промышленности и услуг.

Кроме этого, в эти сроки должны быть определены: налоговые и таможенные льготы при импорте предпринимателями сырья и товаров для организации производства на освобожденных территориях; льготы для бизнеса по коммунальным услугам; квоты для трудовых мигрантов и специалистов, которые будут привлечены к работам на этих территориях и усовершенствованы процедуры по выдаче им разрешений на работу.

Помимо этого, правительству поручено в течение трех месяцев принять: меры по расширению доступа предпринимателей, действующих на освобожденных территориях, к финансовым ресурсам и оказания им необходимой государственной поддержки; оказать поддержу инвесторам, которые на этих территориях планируют применять экологически чистые технологии, источники «зеленого роста» и возобновляемой энергии (ВИЭ); развивать партнерство в формате «государство-частный сектор» при строительстве жилых массивов на освобожденных территориях.

Р.Ахмедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КАРАБАХ, ЛЬГОТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]