РФ в 2021 г. почти на 7% увеличила импорт овощей и фруктов из Турции

Россия в 2021 году импортировала из Турции овощей и фруктов на $1 млрд, что на 6,8% больше, чем в 2020 году.
РФ стала основным покупателем этой продукции с долей в 32,9%, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на Ассоциацию союзов экспортеров Средиземноморского региона Турции.
Всего в прошлом году Турция экспортировала свежих фруктов и овощей немногим более чем на $3 млрд, что на 13% больше, чем в 2020 году.
В числе крупных покупателей также Германия, Ирак, Украина и Румыния. Активизируется продажа фруктов и овощей в Индию и Ливию.
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