Беспорядки в Казахстане инспирировали иностранные спецслужбы - Лукашенко

За обострением обстановки в Казахстане стоят спецслужбы ряда стран, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Из белорусского опыта они сделали выводы. Вы же даже не заметили, кто стоял за этими бандформированиями и за этим мятежом в Алматы. А у нас это было видно: Литва, Польша, а потом Украина. А финансировали и направляли американцы. Мы это видели - спецслужбы. А там работали спецслужбы определенных стран. И до сих пор этого не видно", - заявил Лукашенко в пятницу журналистам в Брестской области. Его цитирует госагентство БелТА.
"Понятно, своя специфика в Казахстане. Но и они светиться не хотят. Но без спецслужб такие акции мгновенно, в течение суток, скоординированные не проводятся. Почерк мы видим. И спецслужбы наши и российские, да и казахи, они видят этот почерк. Придет время, захотят - скажут", - продолжил Лукашенко.
"Что касается Казахстана и уроков, я не буду тут детализировать. Я хочу только сказать одно: один урок - не дай бог, чтобы у нас это произошло. Мародерство и погромы... Хватит всем", - заявил Лукашенко.
Баку и Минск должны сохранить темп развития торгово-экономического сотрудничества – вице-премьер Беларуси
Баку и Вена обсудили проведение мероприятий в честь 30-летия установления дипотношений
Руководство Минобороны Азербайджана проинспектировало инфраструктуру воинских частей на границе с Арменией
Власти Азербайджана в течение 2 недель подготовят первичный вариант плана антиинфляционных мер
Казахстан до сих пор использует советские НПЗ, в то время как в Узбекистане построили несколько новых - Токаев
Акционеры Expressbank в феврале обсудят вопрос изменений в составе правения
В Японии ужесточили ограничения из-за омикрона
Азербайджан в 2021г чаще всего посещали граждане РФ, Турции и Ирана - ГПС
Туристическая отрасль в России восстановилась на 87% - Чернышенко
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Датская разведка обвинила РФ, КНР и Иран в активизации шпионажа против своей страны
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
При поддержке Nar создана самая крупная Азербайджаноязычная аудио библиотека
Вдвойне выгодный вклад от Yelo Bank
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров