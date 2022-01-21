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СНГ 21.01.2022 15:38

Беспорядки в Казахстане инспирировали иностранные спецслужбы - Лукашенко

За обострением обстановки в Казахстане стоят спецслужбы ряда стран, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Из белорусского опыта они сделали выводы. Вы же даже не заметили, кто стоял за этими бандформированиями и за этим мятежом в Алматы. А у нас это было видно: Литва, Польша, а потом Украина. А финансировали и направляли американцы. Мы это видели - спецслужбы. А там работали спецслужбы определенных стран. И до сих пор этого не видно", - заявил Лукашенко в пятницу журналистам в Брестской области. Его цитирует госагентство БелТА.

"Понятно, своя специфика в Казахстане. Но и они светиться не хотят. Но без спецслужб такие акции мгновенно, в течение суток, скоординированные не проводятся. Почерк мы видим. И спецслужбы наши и российские, да и казахи, они видят этот почерк. Придет время, захотят - скажут", - продолжил Лукашенко.

"Что касается Казахстана и уроков, я не буду тут детализировать. Я хочу только сказать одно: один урок - не дай бог, чтобы у нас это произошло. Мародерство и погромы... Хватит всем", - заявил Лукашенко.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КАЗАХСТАН, КРИЗИС


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