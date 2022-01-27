США и Польша привержены наращиванию оборонного потенциала Украины - Пентагон

Министры обороны США и Польши Ллойд Остин и Мариуш Блащак в ходе телефонной беседы обсудили ситуацию на российско-украинской границе, сообщил Пентагон.
"Лидеры выразили свою непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, а также неизменную приверженность наращиванию оборонительного потенциала вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что министры обсудили "продолжающееся неспровоцированное наращивание военной мощи России вокруг Украины", а также "обменялись мнениями об усилении сдерживания на восточном фланге НАТО".
Министры двух стран "подчеркнули важность сохранения единства НАТО и договорились продолжать тесное сотрудничество в это критическое время", сообщил Пентагон.
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