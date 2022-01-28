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Внешняя политика 28.01.2022 19:46

УВКБ ООН готово поддержать правительство Азербайджана в вопросе возвращения вынужденных переселенцев - Андреева

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу принял резидента-координатора ООН в Азербайджане Владанку Андрееву.

"Андреева подчеркнула, что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) готово поддержать правительство Азербайджана в возвращении азербайджанских вынужденных переселенцев на родные земли в соответствии с положениями трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года", - сообщили в МИД Азербайджана.

Байрамов в свою очередь заявил, что в период председательства Баку на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности будет уделяться внимание ряду глобальных вызовов. Министр подчеркнул, что Азербайджан, помимо УВКБ, плодотворно сотрудничает и с другими агентствами ООН.

Глава МИД также напомнил, что освобожденные территории Азербайджана (Карабах и Восточный Зангезур - ИФ) объявлены зоной зеленой энергетики, отметив, что все проекты тут реализуются с особым вниманием к вопросам экологии.

"На встрече было отмечено, что правительство Азербайджана планирует провести ряд мероприятий по случаю 30-летия вступления Азербайджана в ООН", - отмечается в информации.

Байрамов и Андреева также обсудили вопросы сотрудничества в области миграции, Целей устойчивого развития и других сферах.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, ООН, ПРИЕМ


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