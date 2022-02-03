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СНГ 03.02.2022 20:55

Украина и Турция подписали соглашение о расширении производства беспилотников - Зеленский

Украина и Турция подписали соглашение о расширении совместного производства беспилотных летательных аппаратов, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Особое внимание мы сегодня уделили сотрудничеству в авиационной и оборонной промышленности. Это один из локомотивов нашего стратегического партнерства. Наша цель - реализация конкретных проектов создания совместных предприятий, обмен опытом, обмен технологиями. Сегодня подписано соглашение, которое расширит производство беспилотных летательных аппаратов", - сказал Зеленский на совместном с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом брифинге в четверг в Киеве.

12 декабря 2021 г. сообщалось, что на украинско-турецком заводе, который строится в Василькове (Киевская область), будут производить реактивные беспилотники типа ANKA - следующее поколение БПЛА после Bayraktar.

"Завод строится сейчас в Василькове... который будет производить украинско-турецкие беспилотники. В том числе ANKA - тяжелые беспилотники. В том числе украинские беспилотники, перспективные", - сказал представитель украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович в интервью изданию "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом - ИФ)

"В частности, речь может идти и о реактивных беспилотниках, которые являются перехватчиками. То есть они способны действовать против воздушных объектов, против других беспилотников. Даже против авиации пилотируемой. На них будут украинские двигатели и остальная турецкая авионика: корпус и тому подобное", - отметил Арестович.

Он уточнил, что ANKA - это следующее поколение БПЛА после Bayraktar: "не поршневые, а реактивные... БПЛА, превышающий "Байрактар" по всем характеристикам", - сказал он.

По словам Арестовича, завод в Василькове в конце 2022 уже должен выпустить первую продукцию.

29 сентября 2021 г. был подписан меморандум о сотрудничестве между министерством обороны Украины и компанией Bayraktar Savunma по строительству и обустройству учебно-испытательного центра для обслуживания, ремонта, модернизации БПЛА, а также для обучения персонала, связанного с эксплуатацией Bayraktar. Согласно документу, центр Bayraktar строится на землях близ Василькова (Киевская обл.), принадлежащих Минобороны. Как планируется, впоследствии на Украине будет построен и будет работать ряд таких центров.

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Тэги: УКРАИНА, ТУРЦИЯ, БПЛА, ПРОИЗВОДСТВО


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