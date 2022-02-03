Украина и Турция подписали соглашение о расширении производства беспилотников - Зеленский

Украина и Турция подписали соглашение о расширении совместного производства беспилотных летательных аппаратов, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Особое внимание мы сегодня уделили сотрудничеству в авиационной и оборонной промышленности. Это один из локомотивов нашего стратегического партнерства. Наша цель - реализация конкретных проектов создания совместных предприятий, обмен опытом, обмен технологиями. Сегодня подписано соглашение, которое расширит производство беспилотных летательных аппаратов", - сказал Зеленский на совместном с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом брифинге в четверг в Киеве.
12 декабря 2021 г. сообщалось, что на украинско-турецком заводе, который строится в Василькове (Киевская область), будут производить реактивные беспилотники типа ANKA - следующее поколение БПЛА после Bayraktar.
"Завод строится сейчас в Василькове... который будет производить украинско-турецкие беспилотники. В том числе ANKA - тяжелые беспилотники. В том числе украинские беспилотники, перспективные", - сказал представитель украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович в интервью изданию "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом - ИФ)
"В частности, речь может идти и о реактивных беспилотниках, которые являются перехватчиками. То есть они способны действовать против воздушных объектов, против других беспилотников. Даже против авиации пилотируемой. На них будут украинские двигатели и остальная турецкая авионика: корпус и тому подобное", - отметил Арестович.
Он уточнил, что ANKA - это следующее поколение БПЛА после Bayraktar: "не поршневые, а реактивные... БПЛА, превышающий "Байрактар" по всем характеристикам", - сказал он.
По словам Арестовича, завод в Василькове в конце 2022 уже должен выпустить первую продукцию.
29 сентября 2021 г. был подписан меморандум о сотрудничестве между министерством обороны Украины и компанией Bayraktar Savunma по строительству и обустройству учебно-испытательного центра для обслуживания, ремонта, модернизации БПЛА, а также для обучения персонала, связанного с эксплуатацией Bayraktar. Согласно документу, центр Bayraktar строится на землях близ Василькова (Киевская обл.), принадлежащих Минобороны. Как планируется, впоследствии на Украине будет построен и будет работать ряд таких центров.
Азербайджан требует извинений от депутата турецкого парламента за необоснованные обвинения – Абдуллаева
Баку ответил на предложения Еревана по началу процесса делимитации границы – глава МИД Азербайджана
Латвия и Азербайджан в середине марта проведут очередное заседание МПК
ConocoPhillips завершила IV кв. с чистой прибылью, акции слабо дешевеют
Tesla отзывает 817 тыс. автомобилей в США из-за проблем с сигналом о не пристёгнутом ремне
OMV Petrom получила 94 млн евро от продажи активов в Казахстане
Китай готов подарить миру безопасную и великолепную Олимпиаду - Си Цзиньпин
У Европы есть шанс взять под контроль распространение COVID-19 и даже - положить конец пандемии - ВОЗ
Проект реконструкции водоснабжения Гянджи реализован на 42% - Алиев
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Гяндже
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Выгодная кредитная карта atb от Azer Turk Bank
Банк Республика запустил кампанию для предпринимателей «Измените счет в свою пользу»!
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров