В НАТО заявляют, что политика открытых дверей остается в силе, и у России нет права вето на решения альянса

Специальный представитель генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Хавьер Коломина заявил, что политика "открытых дверей" остается в силе, и у России нет права вето на решения альянса.

"У каждой страны без вмешательства извне есть право самостоятельно определять, в какую оборонную организацию хочет вступить", - сказал Коломина в четверг вечером Первому каналу Общественного вещателя Грузии.

По его словам, НАТО поддерживает право Грузии и Украины самим выбрать альянсы, в которые они хотят вступить.

Он отметил, что эту позицию представители НАТО четко фиксировали в ходе любых контактов с представителями РФ.

"Это означает, что политика открытых дверей в силе и евро-атлантический путь Грузии и Украины полностью безопасен", - сказал Коломина, подчеркнув, что решение о расширении НАТО принимается членами НАТО и партнерами, и "у России нет права вето на это решение".